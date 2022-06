Zeigt Lisa Mantler (20) hier etwa ihren zukünftigen Ehemann? Vor wenigen Wochen gab die TikTokerin im Netz bekannt, dass sie verlobt ist. Normalerweise gibt die Influencerin nur wenig über ihr Privatleben preis. So ist bis jetzt auch noch unklar, wer der Mann an der Seite der Blondine ist – oder etwa doch nicht? Nun teilte sie ein Foto, auf dem sie gemeinsam mit ihrer Zwillingsschwester Lena (20) und einem jungen Mann im Auto sitzt. Zeigt Lisa hier etwa ihren Verlobten?

Auf Instagram teilte die Zwillinge nun eine Reihe von Schnappschüssen, die ihren 20. Geburtstag dokumentieren. Unter den zahlreichen Fotos von sich sticht vor allem ein Foto ins Auge: Auf diesem sitzen Lisa und Lena gemeinsam mit einem jungen Mann im Auto. Handelt es sich bei dem Unbekannten etwa um den zukünftigen Ehemann der Influencerin? Das vermuten zumindest ihre Fans in den Kommentaren.

Bild am Sonntag will weitere Informationen zu dem jungen Mann auf dem Foto haben. So soll der Unbekannte, der gemeinsam mit den Zwillingen auf der Aufnahme in einem Fahrzeug sitzt, Jonas heißen und 26 Jahre alt sein.

Instagram / lisaandlena Lisa und Lena an ihrem Geburtstag

Instagram / lisaandlena Lisa und Lena Mantler, Webstars

Instagram / lisaandlena Lisa und Lena, TikTok-Stars

