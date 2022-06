Charlie Sheen (56) rudert zurück! Dass seine Tochter Sami die Entscheidung getroffen hat, eine Karriere auf der Erotikplattform OnlyFans zu starten, schmeckte dem Schauspieler gar nicht. Öffentlich kritisierte der Two and a half Men-Star die Aktion. Die 18-Jährige ließ sich davon aber nicht beirren – und bekam sogar Rückendeckung von ihrer Mutter Denise Richards (51). Nun hat offenbar auch ihr Vater seine Meinung geändert: Charlie will Samis OnlyFans-Pläne nun doch unterstützen!

In seinem Statement gegenüber Us Weekly räumte der 56-Jährige ein, dass die verteidigenden Worte seiner Ex-Frau Wirkung gezeigt hatten. "Denise hat eine Reihe von wichtigen Punkten aufgezeigt, die ich in meiner Eile übersehen und abgetan habe", zeigte er sich einsichtig und betonte: "Jetzt ist es wichtiger denn je, dass Sami sich auf eine geschlossene elterliche Front verlassen kann, wenn sie sich auf dieses neue Abenteuer einlässt." Deshalb stehe er nun voll und ganz hinter seiner Tochter.

Via Instagram hatte Denise Sami schon vor wenigen Tag in Schutz genommen. "Ich wünschte, ich hätte das Selbstvertrauen, das meine 18-jährige Tochter hat", hatte sie geschrieben und angemerkt, dass sie ihre Entscheidungen auch nicht verurteilen könne. Immerhin habe sich das einstige Model selbst unter anderem für den Playboy ausgezogen.

Instagram / samisheen Sami Sheen im Februar 2022

Getty Images Charlie Sheen bei einem Softball-Spiel in Malibu, Januar 2019

Instagram / samisheen Sami Sheen und Denise Richards im Mai 2022

