Sami Sheen bricht ihr Schweigen! Vor wenigen Tagen machte die Tochter von Charlie Sheen (56) publik, dass sie ab sofort auf der Erotikplattform OnlyFans zu finden ist. Ihr Vater, der Star aus Two and a half Men, war davon jedoch alles andere als begeistert: In einem Interview ließ er seiner Wut freien Lauf und kritisierte die Aktion. Doch davon lässt sich Sami offenbar nicht unterkriegen!

Auf Twitter machte die 18-Jährige noch einmal auf ihren OnlyFans-Account aufmerksam und schrieb: "Ich versuche herauszufinden, wie man auf OnlyFans Massennachrichten verschickt und die Trinkgeld-Funktion aktiviert, kann mir jemand helfen?" Außerdem verriet die Kalifornierin, dass sie zwei- bis dreimal pro Woche einen neuen Beitrag teilen werde und ihre Follower privat mit ihr chatten können.

Auch wenn Charlie von der Web-Präsenz seines Sprösslings nicht gerade angetan ist – seine Ex-Frau und Samis Mutter Denise Richards (51) blickt dem Thema entspannt entgegen. Kürzlich verriet sie, dass sie ihre Tochter bei all ihren Vorhaben unterstütze und ihr den Rücken freihalte. Anfang des Jahres schilderte die Schauspielerin gegenüber E! News noch, dass sie ein angespanntes Verhältnis zu ihrer Tochter habe, jedoch daran arbeite, dies zu verbessern.

Getty Images Charlie Sheen, Schauspieler

Instagram / samisheen Sami Sheen im Februar 2022

Instagram / samisheen Sami Sheen und Denise Richards im Mai 2022

