Aus welchem Grund nimmt Michelle die Verführerin Laura in Schutz? Der TV-Treuetest Temptation Island ging für die Beauty und ihren Partner Marc-Robin nicht gut aus: Der Schweißer knutschte mit der Singledame Laura fremd. Beim Lagerfeuer versuchte er dann, ihr die Schuld an dem Kuss in die Schuhe zu schieben. Das ließ Michelle aber nicht als Ausrede gelten und verteidigte ihre Kontrahentin sogar – doch warum? Promiflash hat nachgefragt.

Im Interview mit Promiflash verrät Michelle die Hintergründe dafür, dass sie zu Laura hielt. "Ich habe Laura in Schutz genommen, da sie mir gegenüber nicht verpflichtet ist, treu zu bleiben – im Gegensatz zu Marc-Robin. Sie war genau dafür da, um zu testen, ob er treu bleiben kann", erklärt sie – immerhin habe sie die Beziehung mit ihrem jetzigen Ex geführt und nicht mit der Tänzerin.

Aus diesem Grund hege sie auch keinen Groll gegenüber Laura. "Ich habe keine Gefühle gegenüber Laura. Kein Hass, keine Wut. Laura ist mir gleichgültig. Ich wünsche ihr trotzdem alles Beste", betont Michelle weiter.

