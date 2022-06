Khloé Kardashian (37) spricht Klartext! Wenn es um Liebe geht, hat die Reality-TV-Bekanntheit nicht wirklich Glück. So scheiterte ihre Ehe mit dem Basketballspieler Lamar Odom (42). Und auch ihre darauffolgende Beziehung mit Tristan Thompson (31) war gefüllt mit Drama. Er ging ihr mehrere Male fremd und schwängerte sogar eine seiner Affären. Die Gerüchte rund um ihr Liebesleben reißen aktuell nicht ab. Aber Khloé stellt klar: Sie kümmert sich nun ausschließlich um ihr Wohlbefinden!

Auf Instagram fingen ihre Fans an zu spekulieren: Datet Khloé etwa wieder einen NBA-Star? Tatsächlich kommentierte die Unternehmerin den Beitrag und fand klare Worte: "Das ist definitiv nicht wahr. [...] Ich date niemanden. Ich freue mich, mich für eine Weile auf meine Tochter und mich selbst zu konzentrieren." Scheint so, als hätte sie momentan keinen Kopf für die Liebe – und möchte ihre Aufmerksamkeit ihrem Nachwuchs True widmen.

Gemeinsam mit ihrem Ex Tristan bekam sie vor vier Jahren eine Tochter. Sie soll auch der Grund gewesen sein, dass Khloé dem Profi-Sportler immer wieder verziehen hatte. So meinte die Beauty in den neuen Folgen von Keeping up with the Kardashians: Khloé hatte daran geglaubt, dass Tristan sich für True und sie verändern würde.

Anzeige

ActionPress/Juliano/X17online.com Tristan Thompson und Khloé Kardashian

Anzeige

Instagram / khloekardashian Khloé Kardashian mit ihrer Tochter True Thompson

Anzeige

Getty Images Khloé Kardashian, Reality-TV-Star

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de