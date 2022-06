Marc-Robin und Nikola Glumac liefern sich im Netz einen ordentlichen Schlagabtausch! Eigentlich wurden die beiden bei Temptation Island Freunde – jedoch gab Niko schon in der Show klar zu verstehen, dass er bestimmte Aktionen seines Mitstreiters nicht gut fand. Der Schweißer knutschte nämlich mit der Verführerin Laura fremd und versuchte, den Betrug sogar vor den Jungs zu vertuschen. Jetzt ist die Situation zwischen Marc-Robin und Niko öffentlich eskaliert!

Auf Marc-Robins Social-Media-Profilen war in den vergangenen Tagen häufiger eine Frau zu sehen. Fans vermuteten, dass es sich dabei um Yasmin Onf handelt, die auch Verführerin der diesjährigen Staffel ist. Das dementierte der Karlsruher aber – daraufhin platzte Niko der Kragen. "Der lügt euch alle an. [...] Das ist alles Bullshit. Ich weiß, dass er an diesen Tagen mit Yasmin war", wetterte er in seiner Instagram-Story und betonte, wie schlimm er es findet, dass der Influencer seinen Fans falsche Geschichten verkauft.

Es dauerte nicht lange, bis Marc-Robin zum Gegenschlag ausholte. "Ich finde es lachhaft, dass ein Mensch ohne eigene Meinung und ohne Rückgrat meint, er muss jetzt Statements machen, aber gut – von mir aus", lästerte er und bezeichnete Nikos Aussagen als "verzweifelten Schrei nach Aufmerksamkeit".

Instagram / yasmin.onf Yasmin, "Temptation Island"-Verführerin 2022

Instagram / nikola_glumac Nikola Glumac, "Temptation Island"-Kandidat 2022

Instagram / marc.robiin Marc-Robin, "Temptation Island"-Teilnehmer 2022

