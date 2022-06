Alles aus bei diesem Prince Charming-Traumpaar! In der schwulen Datingshow entschied sich Protagonist Kim Tränka im Finale für den Kandidaten Maurice Schmitz. Und auch nach dem Format schienen die beiden total glücklich zu sein. Im Netz zeigten sie immer wieder, wie verliebt sie ineinander sind. Im Promiflash-Interview sprachen sie sogar von einer Hochzeit. Umso überraschender also: Kim und Maurice sind getrennt!

Das gab der "Prince Charming"-Gewinner nun in seiner Instagram-Story bekannt. Zu einem schwarz-weißen Pärchenbild schrieb Maurice: "Danke für die schöne Zeit! Kim ist verfrüht von seinem Projekt zurückgekehrt [...] und hat heute unsere Beziehung beendet." So hat also der Automobilkaufmann entschieden, getrennte Wege gehen zu wollen. Nun brauche Maurice Zeit für sich.

"Ich werde mir jetzt eine Auszeit nehmen müssen und mich neu sortieren", lautete sein weiteres Statement. Kim äußerte sich bisher nicht zu dem Liebes-Aus. Die Fans der zwei zeigen sich ziemlich traurig über die News: "Ich kann es gar nicht glauben. Tut mir sehr leid für dich", kommentierte ein User einen Beitrag der beiden.

Instagram / thegreatestmoman Kim Tränka und Maurice Schmitz im Dezember 2021 in Köln

Instagram / thegreatestmoman Maurice Schmitz und Kim Tränka

Instagram / kim_tnka Kim Tränka, Prince Charming 2021

