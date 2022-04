Bei Kim Tränka und Maurice Schmitz könnte es im Moment wohl kaum besser laufen! Der ehemalige Prinz und der Kandidat lernten sich vor rund einem Jahr bei den Prince Charming-Dreharbeiten auf Kreta kennen und verließen die Show nach dem Finale als Paar. Inzwischen sind der Automobilkaufmann und sein Gewinner sogar schon in eine gemeinsame Wohnung gezogen. Und auch in Zukunft stehen bei den beiden alle Zeichen auf Liebe: Im Promiflash-Interview sprachen Kim und Maurice jetzt über ihre gemeinsamen Pläne!

Gegenüber Promiflash erklärten die beiden, dass sie sich das Jawort geben wollen. "Wir sind uns beide sicher, dass der jeweils andere der Partner ist, den wir heiraten möchten", betonte der ehemalige Krawattenverteiler. Und wie stellen sich die Turteltauben die Verlobung vor? "Natürlich wird philosophiert und Pinterest durchforstet, wie das Ganze so aussehen könnte", erklärte Kim und hob hervor: "Den Antrag würde ich allerdings gerne machen. Dementsprechend soll Mo natürlich nicht wissen, wie er aussehen könnte – aber ich weiß, was er mag und was ihm gefällt."

Bei den Hochzeitsplänen soll es aber nicht bleiben – Kim und Maurice sprechen nämlich auch schon über Nachwuchs: Das Paar kann es sich vorstellen, ein Kind zu adoptieren. "Konkrete Pläne haben wir noch nicht, dafür ist das Thema noch zu weit weg", merkte Kim an und fügte hinzu: "Wir können es uns aber sehr gut vorstellen, zwei kleine Platschfüße durch die eigenen vier Wände laufen zu haben."

Maurice Schmitz und Kim Tränka

Kim Tränka im Oktober 2021

Maurice Schmitz und Kim Tränka

