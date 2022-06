Mario Götze (30) ist nach wie vor total verliebt in seine Ann-Kathrin (32)! Der Kicker und das Model heirateten 2018 standesamtlich – ein Jahr später folgte dann ihre große Traumhochzeit. Heute sind die beiden nach wie vor bis über beide Ohren verliebt und stolze Eltern eines gemeinsamen Sohnes. Am Sonntag feiern die beiden ihren Hochzeitstag. Zu diesem besonderen Anlass richtete Mario liebevolle Worte an seine Ann-Kathrin!

Auf Instagram teilte der Sportler ein Hochzeitsfoto mit seiner Angebeteten und verlieh seinen Gefühlen in der Betitelung des Beitrags Ausdruck: "19. Juni 2019. An diesem Tag hast du mich am glücklichsten gemacht! Unsere Liebe mit Freunden und Familie zu feiern, hat mir immer so viel Freude gebracht – und tut es immer noch."

Nicht nur Mario wurde wohl etwas sentimental. Auch die Follower des Pärchens traf der süße Beitrag mitten ins Herz, weswegen die Nutzer Mario und Ann-Kathrin mit Glückwünschen und lieben Worten überhäuften. "Herzlichen Glückwunsch an das süßeste Paar überhaupt!", schrieb beispielsweise ein Fan.

Instagram / mariogotze Mario, Rome und Ann-Kathrin Götze, Januar 2022

Instagram / annkathringotze Mario und Ann-Kathrin Götze in Mailand 2019

Instagram / annkathringotze Mario und Ann-Kathrin Götze

