Wie gehen Rafi Rachek (32) und Kate Merlan (35) mit Jakub Merlan-Jareckis (26) Eifersucht um? Zwischen dem Fußballer und seiner Frau flogen in den vergangenen Tagen so richtig die Fetzen: Jakub war nicht nur sauer, dass Kate ihren besten Freund Rafi geküsst hat, seiner Meinung nach verbringt das Duo auch viel zu viel Zeit miteinander. Der ehemalige Bachelor in Paradise-Teilnehmer steht allerdings auf Männer und versteht deshalb nicht, warum Jakub ein Problem mit der Freundschaft hat. Geht Rafi Kate jetzt aus dem Weg, um Schlimmeres zu vermeiden?

"Die Situation ist für mich und Katy nicht so leicht, da wir schon lange eine Freundschaft pflegen und dies eigentlich auch weiterhin in der Zukunft tun wollen", verriet der Ex-Promi Big Brother-Kandidat gegenüber Promiflash. Für ihn bedeute Freundschaft, sich auch in schlechten Zeiten beizustehen – deswegen komme es eigentlich nicht infrage, den Kontakt zu Kate abzubrechen. "Jakub sollte eigentlich nicht eifersüchtig auf mich sein. Trotzdem ist unser Kontakt leider gerade etwas distanziert, da ich nicht möchte, dass beide sich weiterhin streiten", hielt Rafi geknickt fest.

Dass der Kicker so schlecht auf ihn zu sprechen ist, sei dem zukünftigen Wahldüsseldorfer auch gar nicht so richtig bewusst gewesen. "Katy und ich kennen uns schon länger, als er Katy kennt. Das heißt, ich war vor ihm da. Er weiß, dass ich auf Männer stehe, und das wird auch so bleiben!", ärgerte er sich.

Instagram / katemerlan Kate Merlan und Jakub Merlan-Jarecki im Februar 2022

Instagram / jakubmerlanjarecki Kate Merlan mit ihrem Kumpel Rafi Rachek

Instagram / katemerlan Kate Merlan und Jakub Merlan-Jarecki im April 2022

