Sie findet rührende Worte für ihren Liebsten! Jennifer Lopez (52) und Ben Affleck (49) waren bereits Anfang der 2000er ein Paar – bis sie 2004 ihre Verlobung auflösten. Umso überraschender dann das Liebescomeback rund 17 Jahre später. Nun sind die Schauspieler auch wieder verlobt und scheinen auf Wolke sieben zu schweben. Wie verliebt J.Lo in ihren Ben ist, machte sie nun mit einem Posting noch deutlicher!

Auf ihrem Instagram-Account teilte die Marry Me-Darstellerin zum Vatertag einen niedlichen Clip – inklusive Sequenzen, in denen Jennifer und Ben sich abknutschen, verliebt anlächeln und einfach Spaß zusammen haben. "Alles Liebe zum Vatertag an den fürsorglichsten, liebevollsten, zärtlichsten, konsequentesten und selbstlosesten Vater überhaupt", schrieb die 52-Jährige zu dem Beitrag und machte dem "Gone Girl"-Darsteller eine schnulzige Liebeserklärung.

Jennifers Fans lieben die intimen Einblicke in ihre Beziehung und kommentieren fleißig das Video. "Ok, ich weine", oder: "Ich bin so froh, dass sie wieder zueinandergefunden haben", lauten nur zwei der zahlreichen Reaktionen ihrer Community.

Getty Images Ben Affleck und Jennifer Lopez in Westwood, Kalifornien

Getty Images Ben Affleck und Jennifer Lopez im Dezember 2021 in Hollywood

Getty Images Ben Affleck und Jennifer Lopez im September 2021

