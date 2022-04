Jennifer Lopez (52) und Ben Affleck (49) machen kein Geheimnis aus ihrem Glück! Im vergangenen Jahr feierten die Schauspieler nach fast 20 Jahren ihr großes Liebescomeback. Vor wenigen Tagen machte der ehemalige Batman-Darsteller der Sängerin sogar erneut einen Heiratsantrag. Seitdem wirken die beiden verliebter denn je: Sie wurden aber nicht nur beim Turteln, sondern jetzt auch beim wilden Rumknutschen abgelichtet!

Paparazzi-Bilder zeigen, wie Ben sich in ein Auto lehnt und seiner Liebsten einen Abschiedskuss gibt. Dieser fällt allerdings nicht wirklich sanft aus – im Gegenteil: Der 49-Jährige lehnt sich ziemlich weit zu Jennifer in den Wagen und scheint sie regelrecht aufzufressen. Die "Jenny from the Block"-Interpretin legt währenddessen liebevoll ihre Hand um ihn.

Wie glücklich die beiden miteinander sind, betonte J.Lo kurz nach der Verlobung in ihrem Newsletter "On The JLo". Die zweifache Mutter sei überwältigt, dass Ben ihr die Frage aller Fragen gestellt habe. "Zwei Menschen, die sich versprochen haben, immer füreinander da zu sein. Zwei glückliche Menschen, die eine zweite Chance auf die wahre Liebe bekommen haben", schwärmte die 52-Jährige.

Anzeige

MEGA Ben Affleck und Jennifer Lopez im April 2022 in Los Angeles

Anzeige

Getty Images Ben Affleck und Jennifer Lopez, Dezember 2021

Anzeige

MEGA Ben Affleck und Jennifer Lopez im April 2022 in Los Angeles

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de