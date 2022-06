Ist Amber Heard (36) von nun an auf der Suche nach Sonderangeboten? Die Aquaman-Bekanntheit und ihr Ex-Mann Johnny Depp (59) lieferten sich in den vergangenen Monaten eine heftige Schlammschlacht vor Gericht. Anfang Juni wurde das Urteil der Verleumdungsklage gegen die Schauspielerin verkündet: Sie muss ihrem einstigen Ehemann rund 9,6 Millionen Euro zahlen. Bedeutet das ihre Pleite? Statt in teuren Designerläden shoppt Amber nämlich nun zu Schnäppchenpreisen!

In einem Video, das TMZ vorliegt, ist Amber beim alltäglichen Klamottenbummeln gesichtet worden. Dabei stöberte sie sich jedoch nicht durch hochpreisige Designerfummel – denn stattdessen arbeitete sie sich gemeinsam mit ihrer Schwester durch die Kleiderstangen eines preiswerten Kaufhauses in New York. Ob Amber nun wirklich auf ihren Kontostand achten muss?

Auch Ambers Anwältin Elaine Bredehoft bestätigte in der Today-Show, dass Amber nach der Verleumdungsklage in eine schwierige finanzielle Lage geraten wird. Der Juristin nach sei die "Justice League"-Darstellerin nämlich nicht in der Lage, den Betrag zu stemmen.

