Angelina Pannek (30) schätzt jede Sekunde ihrer Schwangerschaft! Die einstige Bachelor-Kandidatin und ihr Mann Sebastian (35) erwarten derzeit ihr zweites gemeinsames Kind. Nach der Geburt ihres Sohnes im Juni 2020 darf sich das Paar diesmal über eine Tochter freuen. Ihren Nachwuchs halten die beiden zwar aus der Öffentlichkeit raus, aber die Schwangerschaft teilt die werdende Zweifachmutter trotzdem mit ihrer Community: Nun zeigte Angelina ihren runden Babybauch und schwärmte von ihrer Kugelzeit!

Via Instagram teilte die 30-Jährige zwei Schnappschüsse, auf denen sie vor einer malerischen Kulisse auf einem Boot zu sehen ist. Dabei posiert Angelina im Bikini und setzt ihre wachsende Körpermitte perfekt in Szene. "Ich liebe meinen Babybauch. Ich bin auch in dieser Schwangerschaft total gern schwanger und genieße es sehr", betonte die einstige Kuppelshow-Teilnehmerin in ihrem Post.

Dass sie schon bald Mutter zweier Kinder sein wird, kann Angelina kaum glauben. Für die Ankunft der Kleinen scheint aber schon alles vorbereitet zu sein. Auch einen Namen haben Sebastian und sie schon ausgewählt – behalten ihn bisher aber für sich.

Instagram / angelina.pannek Sebastian und Angelina Pannek, Dezember 2020

Instagram / angelina.pannek Angelina Pannek, Influencerin

Wenzel, Georg / ActionPress Sebastian und Angelina Pannek auf der Berliner Fashion Week im September 2021

