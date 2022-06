Angelina Pannek (30) ist voller Vorfreude. Im März verkündete die ehemalige Bachelor-Kandidatin, dass sie und ihr Mann Sebastian (35) ihr zweites gemeinsames Kind erwarten. Zwei Jahre zuvor brachte die Influencerin ihren ersten Nachwuchs zur Welt. Wie bereits damals, lässt sie auch jetzt wieder ihre Fans an ihrer Schwangerschaft teilhaben. Nun verriet Angelina, dass sie es noch gar nicht fassen kann, schon bald Mutter zweier Kinder zu sein.

"Bald Zweifach-Mama. Ich kann es selbst noch gar nicht glauben", schrieb die 30-Jährige zu ein paar Schnappschüssen von sich und ihrer Babykugel auf Instagram. Auf den Bildern posiert die werdende Mutter in einem sommerlichen hellrosa Kleid, welches ihre Schwangerschaftsrundungen perfekt in Szene setzt. Auf einer der Aufnahmen lächelt sie überglücklich in die Kamera.

Erst vor wenigen Wochen gab die Netz-Bekanntheit auf Instagram das Geschlecht ihres Babys bekannt. "Unsere kleine Prinzessin. Mama, Papa und dein großer Bruder freuen sich sehr auf dich, kleiner Schatz", verkündete Angelina und trug dem Anlass entsprechend auf den Fotos ein Kleid in Rosa.

Anzeige

Instagram / angelina.pannek Angelina Pannek, Influencerin

Anzeige

Timm, Michael / ActionPress Angelina Pannek beim Goovi-Launchevent in Berlin

Anzeige

Wenzel, Georg / ActionPress Sebastian und Angelina Pannek auf der Berliner Fashion Week im September 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de