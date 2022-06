Paola Maria (28) gibt ihren Fans ein Update! Ende Februar versetzte die YouTuberin ihre Fans in Trauer: Denn sie gab die Trennung von ihrem Ehemann Sascha Koslowski (35) bekannt. Kurz darauf verkündeten die beiden, dass sie sich erst mal nicht scheiden lassen wollen und dass ihre gemeinsamen Kinder nun das Wichtigste seien. Doch wie funktioniert das bislang? Darauf gab Paola jetzt eine Antwort.

"So langsam werden die Jungs und ich ein eingespieltes Team", erzählt die Beauty in einem neuen YouTube-Video, wie es gerade mit ihren beiden Söhnen läuft. Ihr Fazit fällt positiv aus: "Das Leben mit ihnen alleine läuft eigentlich relativ gut." In manchen Punkten müsse sie allerdings Abstriche machen – im Mittelpunkt stehen bei ihr aber immer Leonardo (3) und Alessandro (1).

Ein wenig Zeit für sich habe sie nur, wenn ihre Mutter sich um die beiden kümmert – was sie mit Demut erfüllt: "Deshalb ziehe ich hier noch mal den Hut vor allen alleinerziehenden Eltern, die so viel machen und so viel leisten." Sie könne deren Hingabe zurzeit sehr nachempfinden, sagte Paola abschließend.

Instagram / paola Paola Maria mit ihrer Familie

Instagram / paola Paola Maria im Juni 2022

Instagram / paola Paola Maria mit ihrem Sohn Leonardo

