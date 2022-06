Diese Situation wurde nicht gezeigt! Bei Temptation Island ist Marc-Robin der Verführerin Laura verfallen – und betrog mit ihr seine Freundin Michelle. Laura betonte bereits, dass sie lediglich ihren Job gemacht habe und nie wirklich was von dem Kandidaten wollte. Die Blondine wollte Michelle lediglich zeigen, wozu ihr Partner imstande sei. Nachdem seine Handlungen bei einem emotionalen Lagerfeuer aufgedeckt wurden, traf er auf seine Verführerin: Marc-Robin und Laura hatten einen heftigen Streit!

Das plauderte die junge Fitnesstrainerin nun in einem YouTube-Interview mit Marcel Althaus aus. Mit ihm sprach sie über Szenen, die es wohl nicht in die Folgen geschafft hätten. So traf Laura auf Marc-Robin, als er seine Koffer aus der Villa geholt hatte: "Wir haben uns sehr doll gestritten, gefetzt, bis zum Gehtnichtmehr." Die Tänzerin sei total sauer auf ihn gewesen. Was dabei genau gesagt wurde, verriet sie nicht.

Laura könne aber nicht verstehen, dass der Zoff nicht gezeigt wurde. "Es ist so relevant gewesen. Es hat seinen Charakter und meine Art und Weise, wie ich verführt habe, unterstrichen", führte sie weiter aus. So habe sie Marc-Robin Gefühle vorgespielt, um ihn in Sicherheit zu wiegen und Michelle so die Augen zu öffnen.

Michelle und Marc-Robin, "Temptation Island"-Kandidaten 2022

Marc-Robin und Verführerin Laura bei "Temptation Island"

Laura, Fitnesstrainerin

