Ashley Greene (35) präsentiert ihre wachsende Körpermitte stolz auf offener Straße! Für die "Twillight"-Darstellerin könnte es aktuell nicht besser laufen. 2016 ging ihr Partner Paul Khoury total romantisch unter einem Wasserfall vor ihr auf die Knie und fragte die Schauspielerin, ob sie seine Frau werden will. Im März diesen Jahres kam raus: Das Paar erwartet seinen ersten gemeinsamen Nachwuchs. Nun wurde Ashley mit ihrem immer größer werdenden Babybäuchlein abgelichtet!

Am Donnerstag bekamen Paparazzi die 35-Jährige dabei vor die Linse, wie sie sich von ihrem Auto aus auf den Weg in ein Studio gemacht hatte. Auch wenn Ashley eine große Tasche vor ihren Bauch trug, konnte man dennoch einen perfekten Blick auf ihre Babykugel werfen. Ihr wachsendes Bäuchlein setzte die werdende Mama dabei in einem luftigen Sommerkleid in Szene.

Wie happy Ashley über ihren Nachwuchs ist, teilt die "LOL"-Darstellerin schon seit dem Beginn ihrer Schwangerschaft immer wieder mit niedlichen Schnappschüssen im Netz – und hält ihren Bauch total stolz in die Kamera. "Jemand hier wird eine ganz besondere Mutter werden" oder "Du bist die hübschste werdende Mama", heißt es unter anderem in den Kommentarspalten auf ihrem Instagram-Account.

MEGA Ashley Greene im Juni 2022

Instagram / ashleygreene Paul Khoury und Ashley Greene im Dezember 2021

Instagram / ashleygreene Schauspielerin Ashley Greene im Februar 2022

