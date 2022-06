Will Cathy Lugners (32) Spross in ihre Fußstapfen treten? Mit 18 Jahren wurde die ehemalige Promi Big Brother-Teilnehmerin schwanger und brachte 2008 ihre Tochter Leonie zur Welt. Inzwischen ist die 14-Jährige ein echter Teenie und hat sogar schon ihren ersten Freund, von dem auch ihre Mama ganz begeistert ist. Doch wie sieht es mit der beruflichen Zukunft aus? Im Promiflash-Interview verriet Cathy, ob Leonie ebenfalls eine TV-Karriere anstrebt!

Eine Fernsehkarriere wäre nicht die erste Wahl für ihre Tochter, wie die 32-Jährige im Promiflash-Interview bei der Bellucci Bar in Berlin erzählte. "Sie macht schön brav ihr Abitur, ist auf dem Gymnasium und wird auch irgendwann studieren. Sie wird etwas aus ihrem Leben machen." Verbieten will Cathy ihr den Schritt in die Öffentlichkeit aber trotzdem nicht. "Wenn sie irgendwann etwas mit Fernsehen machen will – warum nicht? Es ist ja nichts Schlimmes. Aber man muss schon trotzdem eine fundierte Ausbildung haben", merkte die einstige Krankenschwester an.

An der Seite ihrer Mutter war Leonie jedoch schon ein paar Mal zu sehen und würde es wohl auch wieder tun. "Sie würde sich nicht sträuben. Es hat ihr grundsätzlich auch Spaß gemacht", betonte Cathy. Allerdings findet die Ex-Frau von Richard Lugner (89): "So ein bisschen Jugend muss man ihr auch gönnen. Wir haben früher viel gedreht."

Cathy Lugner (r.) mit ihrer Tochter Leonie (l.)

Cathy Lugner bei der Eröffnung der Bellucci Bar am Kudamm in Berlin im Juni 2022

Richard Lugner mit Leonie Schmitz und Cathy Lugner

