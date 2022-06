Sharna Burgess packt über Co-Parenting mit Megan Fox aus!

Sharna Burgess (37) plaudert über ihre Patchwork-Familie! Für die 90210-Bekanntheit könnte es momentan wirklich nicht besser laufen. Sie und Brian Austin Green (48) erwarten ihren ersten gemeinsamen Nachwuchs! Aus seiner Ehe mit Megan Fox (36) hat der Schauspieler bereits drei Kinder. Doch wie ist eigentlich das Verhältnis zwischen der werdenden Mama und der Transformers-Darstellerin? Wie sie nun verriet, wissen sich Sharna und Megan gegenseitig sehr zu schätzen!

In der aktuellen Folge des Podcasts The Viall Files sprach Sharna über ihre Beziehung zu Megan Fox. Dabei war es der Dancing with the Stars-Tänzerin von Beginn an wichtig, dass sie sich gut mit der Mutter von Brians Kindern versteht. "Nachdem wir etwa vier oder fünf Monate zusammen waren, fragte ich: 'Kann ich Megans Nummer haben?'", plauderte Sharna aus und fügte hinzu, dass sie die Ex ihres Partners gerne kennenlernen wollte.

Das hatte vor allem mit den Kindern zu tun – immerhin hat Sharna als neue Partnerin von Brian auch viel Zeit mit Megans Söhnen verbracht. "Ich wollte ihr sagen: 'Hey, ich bin die ganze Zeit mit deinen Kindern zusammen, wenn du jemals etwas über mich wissen willst oder einen Kaffee trinken willst, lass es mich wissen", erklärte Sharna weiter und fügte hinzu, dass sich die "Jennifer's Body"-Darstellerin direkt dafür bedankt habe, wie gut die Blondine zu ihren Kids ist.

Anzeige

Instagram / sharnaburgess Brian Austin Green und Sharna Burgess im Juli 2021

Anzeige

Instagram / meganfox Megan Fox, Schauspielerin

Anzeige

Instagram / sharnaburgess Sharna Burgess, Profitänzerin

Anzeige

Was sagt ihr zu dem Verhältnis zwischen Sharna und Megan? 1265 Stimmen 1240 Ich finde es sehr schön und wichtig, dass sich die beiden gut verstehen! 25 Ich finde es nicht so wichtig, dass die beiden miteinander auskommen...



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de