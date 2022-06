Dani Katzenbergers Heimat-Sehnsucht: Steht Lucas hinter ihr?

Große Sehnsucht bei Daniela Katzenberger (35)! Die TV-Bekanntheit lebt seit 2016 mit ihrer Familie auf Mallorca. An der Seite von Ehemann Lucas Cordalis (54) und Töchterchen Sophia (6) genoss die Kultblondine dort eigentlich das sonnige Leben – doch wie die Unternehmerin kürzlich enthüllte, würde sie gerne wieder in Deutschland leben. Ihre Liebsten teilen Danielas Wunsch aber nicht: Lucas ist total gegen einen Umzug nach Deutschland!

In der Auftaktfolge ihrer TV-Show "Daniela Katzenberger – Familienglück auf Mallorca" klagte die 35-Jährige ihrem Mann ihr Leid. Daniela erklärte, sie habe einen Insel-Koller und fühle sich wie im Mallorca-Käfig. Der Schlagerstar teilte das Heimweh aber nicht – zum Ärger seiner Frau: "Ich fühle mich immer, als wäre ich alleine in einem Boxring!" Doch der Musiker gab auch zu, seine Liebste etwas verstehen zu können: "Ich nehme es schon ernst!"

Mit der Zeit vermisst Daniela ihre Heimat immer mehr. Gegenüber Promiflash erklärte sie diesbezüglich: "Ich habe hier keine Wurzeln. Ich will auch nicht für immer hier leben oder hier verbuddelt werden. [...] Aber Lucas will auf der Insel bleiben!" Deswegen plane sie nun einen Zweitwohnsitz in Deutschland.

