Halsbrecherisch: Toni Garrn erklimmt Felsen im Brautkleid

Für ihren großen Tag hat Toni Garrn (29) keine Mühen gescheut! Am Sonntag gab das Model seinem Partner Alex Pettyfer (32) das Jawort. Zwei Jahre nach der standesamtlichen Trauung feierte das Paar seine Liebe im ganz großen Stil. Auf einer griechischen Insel, vor einer herrlichen Kulisse auf einem Felsen, heirateten die Eltern einer Tochter. Diesen musste Toni allerdings erst einmal erklimmen – und zwar im Brautkleid!

Via Instagram zeigte die 29-Jährige ihre halsbrecherischen Reise zum Traualtar. In ihrer langen weißen Robe bestieg sie tapfer den Berg – Seite an Seite mit ihren Stylisten. "Die wunderschöne, natürliche Hochzeitszeremonie, die für Amarsana, Georgios und mich ein echtes Kletterabenteuer war, um hinter die Felsen zu gelangen", schrieb Toni zu den Schnappschüssen und scherzte: Die Chancen standen 50 zu 50, dass es das Kleid nicht in einem Stück zu ihrem Bräutigam schaffen würde.

Von ihrem Vater wurde Toni zum Altar geführt. Auch dieser musste einen Teil des steinigen Weges auf sich nehmen und hatte sichtlich damit zu tun, nicht zu Fall zu kommen. "Ich bin mir nicht sicher, wer hier wen hält", witzelte die Laufstegschönheit zu einem Foto, auf dem sie gemeinsam zu sehen sind.

Instagram / tonigarrn Toni Garrn und ihr Ehemann Alex Pettyfer

Instagram / tonigarrn Alex Pettyfer und Toni Garrn im Juni 2022 in Griechenland

Instagram / tonigarrn Toni Garrn und ihr Vater bei ihrer Hochzeit im Juni 2022

