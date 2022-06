Toni Garrn (29) hat noch mal Ja gesagt! Das Model und der Schauspieler Alex Pettyfer (32) verliebten sich 2019 ineinander, 2020 heirateten die beiden dann standesamtlich. Auf die Trauung sollte aber eine große Hochzeit folgen – Berichten zufolge plante das Paar eine traumhafte Zeremonie auf einer griechischen Insel. Nun war es endlich so weit: Toni und ihr Alex besiegelten ihre Liebe vor traumhafter Kulisse!

Auf Instagram teilte die Blondine einen kurzen Clip, auf dem sie in flatterndem Hochzeitskleid vor ihrem Alex steht – der "Endless Love"-Darsteller trägt einen beigen Anzug. Die Turteltauben strahlen sich in dem Video verliebt an. "Gestern hat sich wie der schönste Traum angefühlt", schrieb die Beauty zu dem Beitrag. Die Traumhochzeit fand offenbar am Strand von Paros statt.

Tonis Fans waren natürlich völlig aus dem Häuschen. "Herzlichen Glückwunsch an euch beide. Toni, du siehst atemberaubend aus", schrieb unter anderem eine Followerin. Auch der stolze Ehemann kommentierte den Beitrag seiner Angebeteten mit süßen Liebes-Emojis.

Instagram / tonigarrn Toni Garrn, Model

Getty Images Toni Garrn und Alex Pettyfer im Mai 2022

Instagram / tonigarrn Alex Pettyfer und Toni Garrn im Juni

