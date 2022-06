Liebeskrise mit Raúl Richter? Seine Vanessa deutet Betrug an

Vanessa Schmitt teilt kryptische Zeilen im Netz! Die Influencerin schien bis zuletzt total glücklich mit dem Schauspieler Raúl Richter (35) zu sein. So feierten sie im Januar 2022 ihren dritten Jahrestag, präsentierten immer wieder heiße Pärchenbilder auf Social Media und zeigten sich gegenseitig in ihren Storys. Umso überraschender, dass die blonde Beauty nun emotionale Zeilen postete und gestand: Vanessa geht es momentan nicht gut – haben sie und Raúl etwa eine Liebeskrise?

In ihrer Instagram-Story berichtete sie von einer langen, schlaflosen Nacht. "Ich hatte viele Gedanken, muss viel verarbeiten. Ich muss gestehen, mental geht es mir gerade nicht so gut", erklärte Vanessa offen. Die nächste Sequenz in ihrer Story verwirrte ihre Fans dann sehr. "Liebe ist, wenn es Spaß macht, treu zu sein. Es passt einfach keiner dazwischen", lauten die Worte. Will sie damit andeuten, dass Raúl sie betrogen hat?

Für eine Krise spricht, dass Vanessa alle zuvor geteilten Bilder mit dem Ex-GZSZ-Star von ihrem Profil entfernt hat. Raúl wiederum hat sie noch drin. Zudem gönnt sie sich nun eine kleine Auszeit mit ihren Freundinnen auf Ibiza: "Um abschalten zu können", betonte sie.

Instagram / raulrichter Raúl Richter und Vanessa Schmitt im September 2021

Bieber, Tamara / ActionPress Raúl Richter und seine Freundin Vanessa Schmitt im Mai 2022

Instagram / vanessa.schmitt_ Vanessa Schmitt im Juni 2022

