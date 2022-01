Für Raúl Richter (34) und Vanessa Schmitt bringt jeder Jahreswechsel nicht nur eine andere Jahreszahl, sondern noch ein ganz besonderes Ereignis mit sich! Im Frühjahr 2019 machten der Schauspieler und die Ex-Freundin von Nico Schwanz (43) ihre Beziehung nach mehreren Spekulationen um ihre Liebe öffentlich. Zusammen sind die beiden Turteltauben aber schon länger. An Neujahr 2022 feierten Raúl und Vanessa ihr Jubiläum!

"Drei Jahre", verkündete der GZSZ-Star zum Start ins neue Jahr via Instagram. Passend dazu markierte Raúl nicht nur seine Liebste, sondern teilte auch einen Schnappschuss von sich an ihrer Seite: Mit einem strahlenden Lächeln auf den Lippen posieren die beiden mit einem XXL-Blumenstrauß, Luftballons und Wunderkerzen vor der Kamera. Der Hottie könnte sich ein Leben ohne Vanessa offenbar kaum noch vorstellen. Das bestätigte Raúl unter anderem mit seinem Hashtag "Couplegoals", was auf Deutsch so viel bedeutet wie "das perfekte Paar".

Auf Vanessas Profil ist ein ähnlicher Turtel-Beitrag zu finden. Die Blondine plauderte zusätzlich aber noch ein paar Details aus, wie die beiden den gemeinsamen Abend verbracht haben: "Wir sind gut reingerutscht und hatten einen lustigen mexikanischen Abend mit viel Tacos und Tequila!" Besser hätten Raúl und Vanessa wohl nicht ins neue Jahr starten können.

Raúl Richter und Vanessa Schmitt

Raúl Richter und Vanessa Schmitt

Vanessa Schmitt und Raúl Richter

