Nach Julians Flirtfotos: Kontert Bibi Claßen mit Dinnerdate?

Ist das Bibi Claßens (29) Antwort auf die Schlagzeilen der vergangenen Tage? Nach der Trennung von ihrem Ehemann Julian (29) schien es so, als wäre die YouTuberin bereits in einer neuen Beziehung mit Timothy Hill. Zahlreiche Fotos zeigten die Turteltauben schmusend. In den vergangenen Tagen legte ihr Ex dann nach – und kuschelte ungeniert mit einer Brünetten. Ob Bibi den Flirtfotos von Julian nun wohl kontern will?

Nachdem Promiflash noch am Nachmittag erneut Fotos vorlagen, die Julian Händchen haltend mit einer Frau zeigen, postete Bibi nur wenige Stunden später offenbar ihre Antwort darauf. In ihrer Instagram-Story teilte die zweifache Mutter einen Schnappschuss vom Dinner – und auf dem ist deutlich eine Männerhand zu erkennen. Bei dieser handelt es sich mit großer Wahrscheinlichkeit um Timothys!

Ob Bibi damit klarmachen wollte, dass auch sie ihr Leben nach der Trennung genießt? Die Influencerin äußerte sich bisher kaum zu dem Ehe-Aus mit ihrem langjährigen Partner. Auch Julian hatte den Zwist nur mit einem kurzen Statement im Mai bestätigt.

Instagram / bibisbeautypalace Bibi Claßen und Timothy Hill beim Dinner

Sonstige Julian Claßen mit einer Frau in Köln, Juni 2022

Promiflash Bibi Claßen und (vermutlich) Timothy Hill in London im Mai 2022

