Hand in Hand: Turtelt Julian Claßen hier mit Tanja in Köln?

Das Geturtel geht in Deutschland weiter! Julian (29) und Bibi Claßen gaben vor wenigen Wochen völlig überraschend ihre Trennung bekannt. Zuvor wurde die YouTuberin bereits mit Timothy Hill abgelichtet – und das ziemlich vertraut. Aber ihr Ex legt nun mit Turtel-Aufnahmen nach. Auf Ibiza wurde er schmusend mit einer Brünetten gesichtet, die der Bloggerin Tanja Makarić zum Verwechseln ähnlich sieht. Zudem machte sie dort auch Urlaub. Und jetzt wurde Julian auch in Köln beim Zärteln erwischt!

Aufmerksame Promiflash-Leser entdeckten die Netz-Bekanntheit im Café Buur – dabei war er, wie zuletzt auch, nicht alleine. Mit an Julians Tisch saß nämlich wieder eine brünette Beauty, bei der es sich wohl um die gleiche Person wie auf den Kuss-Pics handelt. Laut dem Leser, der die beiden erwischt hat, wirkten sie ziemlich vertraut. Auf anderen Aufnahmen tauschten sie auch ganz ungeniert Zärtlichkeiten aus.

Während sie über die Domplatte liefen, hielten sie Händchen. Die Unbekannte griff immer wieder nach Julians Hand. Offenbar wollen sie kein Geheimnis daraus machen, dass sie die gemeinsame Zeit genießen. Seine Verflossene Bibi aber auch nicht. Zuletzt kuschelten sie nämlich in der Öffentlichkeit.

Sonstige Julian Claßen mit einer Dame am Strand

Sonstige Julian Claßen mit einer Frau in Köln

Sonstige Julian Claßen mit einer Frau in Köln, Juni 2022

