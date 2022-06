Neue Hauptrolle: Nina Ensmann ist bald bei GZSZ zu sehen

Gute Zeiten, schlechte Zeiten bekommt ein neues Gesicht. Seit über 30 Jahren flimmert die Soap über die deutschen Bildschirme und ist immer noch so beliebt wie an Tag eins. In dieser Zeit haben viele Charaktere die Serie verlassen – es sind aber auch immer wieder neue Gesichter dazu gekommen. Zuletzt brachte Isabel Hinz (25) neuen Wind in das GZSZ-Universum. Nun steht der nächste Neuzugang vor der Tür: Nina Ensmann!

Im Interview mit RTL kündigte die Schauspielerin an, dass die Fans in jedem Fall gespannt sein können. "Ich werde die Rolle Jessica Reichelt, die für viel Aufsehen und eine große Überraschung sorgen wird, spielen", verriet Nina. GZSZ ist nicht ihr erstes Mal vor der Kamera, die Blondine kann bereits einiges an Erfahrung vorweisen. "Vor GZSZ habe ich bei diversen spannenden TV-Produktionen, Filmen und Serien mitspielen dürfen: Unter uns, "Ein Fall für zwei" (wird 2022 ausgestrahlt) und "Knallerkerle", um einige davon zu nennen", plauderte Nina aus.

Bereits jetzt ist die Schauspielerin sehr glücklich am Set der Soap. "Ich freue mich auf alles, was kommen wird. Jeder Tag wird neu und spannend. Ich freue mich aber vor allem auf die Kollegen vor und hinter der Kamera, die mir bereits ein herzliches Willkommen bereitet haben und natürlich bin ich sehr gespannt, wie die GZSZ-Community mich empfangen wird", erzählte Nina.

Getty Images Nina Ensmann, Schauspielerin

RTL / Stefan Behrens Lars Steinhöfel und Nina Ensmann bei "Unter uns"

Instagram / ninaensmann Nina Ensmann, Juni 2022

