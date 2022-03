Neuzugang am Kolle-Kiez! Bei GZSZ stecken schon seit einiger Zeit Emily (gespielt von Anne Menden, 36), Tuner (gespielt von Thomas Drechsel, 35) und Paul (gespielt von Niklas Osterloh, 33) im Gefühlschaos. Als wäre das Liebes-Dreieck nicht schon turbulent genug, mischt schon bald auch noch eine neue Frau die ganze Sache auf: Isabel Hinz übernimmt die Rolle der Gina Wallenberg und bringt mächtig Wirbel mit sich!

Achtung, Spoiler!

In der Folge vom 22. März wird die Serienfigur zum ersten Mal in Erscheinung treten: Eigentlich hatte Paul eben beschlossen, um Emily zu kämpfen und ihr hinterherzureisen – doch dann steht plötzlich Gina vor seiner Haustür. Die Tischlerin ist seine ehemalige Affäre und bringt nun eine große Überraschung mit sich. Der Herausforderung, in diese Rolle schlüpfen zu dürfen, blickt Schauspielerin Isabel (25) euphorisch entgegen. "Ich freue mich auf die Dreharbeiten und auf das tolle Team, das ich schon kennenlernen durfte!", betonte die 25-Jährige gegenüber RTL.

Zum ersten Mal vor der Kamera stand Isabel im Jahr 2012 und hatte bisher einige Episodenhauptrollen in TV-Filmen und Krimiserien übernommen. Die Zusage für ihr neues Projekt bekam die Darstellerin schließlich Ende des vergangenen Jahres. "Nun bin ich ein Teil des Teams von GZSZ. Ein schöneres Weihnachtsgeschenk hätte ich mir nicht vorstellen können", freute sie sich.

