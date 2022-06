Sexueller Missbrauch: Bill Cosby wieder schuldig gesprochen!

Bill Cosby (84) wurde erneut schuldig gesprochen. 2006 wurden zum ersten Mal Vergewaltigungsvorwürfe gegen den Komiker laut. Doch erst im Jahr 2018 erreichte ein Opfer des Schauspielers, dass er des Missbrauchs schuldig gesprochen und zu einer Haftstrafe verurteilt wurde. Im vergangenen Jahr kam der einstige TV-Star jedoch nach nur drei Jahren wieder frei. Kurz nach seiner Entlassung wurde Bill erneut angeklagt. Nun kam die Jury in dem jüngsten Prozess zu einem Urteil: Der Comedian ist des Missbrauchs an der inzwischen 64-jährigen Judith Huth schuldig! Ins Gefängnis muss er aber nicht – die Klägerin erhält lediglich einen Schadensersatz in Höhe von rund 475.000 Euro.

Anzeige

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de