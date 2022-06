Süßer Clip: Stormi (4) macht ihrer Mama Kylie Jenner Kaffee

Stormi Webster (4) verwöhnt ihre Mama. Kylie Jenner (24) ist dafür bekannt, ihr Leben mit der ganzen Welt zu teilen. Dabei gibt das Model auch immer wieder kurze Einblicke in den Alltag mit ihren Kindern. Gemeinsam mit Travis Scott (31) hat sie die kleine Stormi und ihren im Februar geborenen Sohn, dessen Name noch nicht bekannt ist. Auch jetzt begeisterte der Keeping up with the Kardashians-Star die Fans wieder mit einem zuckersüßen Video seiner Tochter.

Auf Instagram teilt Kylie eine Aufnahme von Stormi, in der sie Kaffee für ihre Eltern zubereitet. "Sie liebt es, mir Kaffee zu machen", schreibt der Reality-TV-Star in einer Texteinblendung zu den herzerwärmenden Bildern. "Ich habe euch zwei gemacht", sagt die Vierjährige stolz. Anschließend gibt sie noch etwas Sahne zum frisch gemachten Morgenkaffee hinzu und ihre Mutter bedankt sich liebevoll bei ihr.

Bereits am Montag versüßte Kylie ihren Followern mit einem niedlichen Bild von Travis und seinen beiden Kindern den Tag – und zeigte zum ersten Mal mehr von ihrem Sohn. Der Kleine liegt eingekuschelt auf der Brust seines Papas, während dieser genüsslich isst. Stormi liegt ebenfalls daneben und kuschelt sich an Travis.

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner und ihre Tochter Stormi, Juni 2022

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner, Juni 2022

Instagram / kyliejenner Travis Scott mit seinen Kindern

