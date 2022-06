Wow! Prinz William und Kate bekommen ein Porträt im Museum

Große Ehre für Prinz William (40) und Herzogin Kate (40)! Das Jahr 2022 brachte für die britischen Royals bereits viele Meilensteine mit sich. So bekam Herzogin Camilla (74) anlässlich ihres bevorstehenden Geburtstags ihre erste Fotostrecke in der Vogue und die Queen (96) feierte ihr 70-jähriges Thronjubiläum. Aber auch William und Kate wird in diesem Jahr eine große Ehre zuteil: Das royale Paar wurde nun erstmals gemeinsam auf einem Porträt verewigt.

Einen Schnappschuss des Gemäldes teilten der Prinz und seine Frau voller Stolz auf Instagram. "Wir freuen uns sehr, dass dieses neue Porträt heute im Fitzwilliam Museum in Cambridge enthüllt wurde", schrieb das Paar zu dem Bild. Auf dem Kunstwerk sind die beiden in eleganter Kleidung zu sehen. Während die Herzogin ein petrolfarbenes Kleid auf dem Gemälde trägt, wurde William in einem schwarzen Anzug verewigt.

Die Fans der Royals sind von dem Porträt begeistert. Vor allem die realistische Malweise des Künstlers Jamie Coreth sorgt für Bewunderung. "Ich dachte wirklich, dass es ein Foto ist! Wow!", kommentierte ein User den Beitrag. "Das ist so atemberaubend", schwärmte ein weiterer Anhänger des britischen Königshauses.

Getty Images Prinz William und Herzogin Kate bei der Enthüllung ihres Porträts

