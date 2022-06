"You"-Staffel vier: Es gibt erste Bilder mit Penn Badgley

Serienfans bekommen einen ersten Einblick. Die erste Staffel der Serie You, in der der Buchladenmanager Joe Goldberg (Penn Badgley, 35) sich in eine Frau verliebt und sie schließlich ermordet, erschien bereits 2018 und erfreute sich großem Erfolg. Danach sind noch zwei weitere Staffeln der Thriller-Serie erschienen. Im Oktober 2021 gab Netflix bekannt, dass es eine weitere Fortsetzung von "You" geben wird. Nun sind die ersten Bilder von den Dreharbeiten aufgetaucht.

Penn verwandelt sich am Set erneut in den furchterregenden Serienkiller Joe Goldberg. Auf den Bildern, die Daily Mail vorliegen, sieht man Penns Figur Joe mit einer langbeinigen weiblichen Schönheit, die in einem silbernen Minikleid und mit zum Pferdeschwanz hochgestecktem Haar die Straße entlangläuft. Der Gossip Girl-Star versucht, sein Äußeres mit einem dichten Bart und einem buschigen Haarschnitt zu verbergen, während er einen eleganten Tweed-Anzug trägt.

Eine Änderung wird es jedoch geben: Die vierte Staffel spielt in London und nicht wie die anderen drei in den Staaten. "Das wird eine große Überraschung für die Millionen von Fans der Serie auf der ganzen Welt sein, die sich daran gewöhnt haben, dass die ersten drei Staffeln an verschiedenen Orten in den USA spielten", verriet ein TV-Insider. "Das Letzte, was sie erwartet hätten, war, dass die nächste Staffel den Atlantik überquert."

Netflix Penn Badgley in "You"

Getty Images Penn Badgley, Januar 2020

Getty Images Penn Badgley, Schauspieler

