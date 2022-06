19 Jahre Liebe: Das ist Renata und Valentin Lusins Geheimnis

Renata (34) und Valentin Lusin (35) sind ein Herz und eine Seele! Die beiden Let's Dance-Stars verbindet eine langjährige Beziehung: Die Profitänzer gehen nämlich bereits seit rund 19 Jahren gemeinsam durchs Leben – und krönten ihre Liebe im Mai 2014 mit ihrer Hochzeit. Aber was ist eigentlich das Geheimnis von Renata und Valentins Liebe? Jetzt gewährte das Traumpaar Einblicke in seine Beziehung...

Auf ihrem Instagram-Profil betonte Renata jetzt, dass Valentin und sie schon mit 16 Jahren ein Paar wurden. "Und zum Glück haben wir uns zusammen entwickelt, haben gleiche Lebensvorstellungen, gleiche Ziele und Träume – aber zugleich sind wir ziemlich verschieden", erklärte die 35-Jährige. Zudem verfallen die Turteltauben auch nie in einen Alltagstrott. "Erstens durch unseren Beruf und zweitens dadurch, dass wir immer was erleben und unternehmen möchten. Das gibt natürlich viel Pfeffer in die Beziehung", fügte sie hinzu.

Trotzdem geht es bei Renata und Valentin nicht immer nur friedlich zu. "Natürlich haben wir uns schon oft gestritten. Meistens übrigens auf der Tanzfläche – und im privaten Leben dafür seltener. Ohne wäre es ja auch langweilig", berichtete die Tänzerin.

Anzeige

Instagram / renata_lusin Valentin und Renata Lusin an ihrem Hochzeitstag

Anzeige

Instagram / renata_lusin Renata und Valentin Lusin im Mai 2018

Anzeige

Instagram / renata_lusin Valentin und Renata Lusin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de