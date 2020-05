Renata Lusin (32) verrät ein süßes Liebes-Detail! Seit 2018 sind die Profi-Tänzerin und ihr Partner Valentin (33) bei Let's Dance – dabei coachen sie jeweils einen Promi und tanzen schließlich auch mit ihren Schützlingen im TV. Privat sind die beiden allerdings noch mehr als nur ein Tanzpaar: Seit 17 Jahren sind sie verliebt und seit sechs Jahren sogar verheiratet. Die 32-Jährige gibt jetzt stolz preis: Sie hatte vor dem Blondschopf nie einen Freund – er ist ihre erste Liebe!

"Valentin ist mein erster Freund!", gestand sie jetzt im RTL-Interview. Im Internet suchte die damals 16-jährige Renata einen Tanzpartner – Valentin meldete sich auf das Gesuch. Bei ihr und dem gebürtigen Sankt Petersburger habe es sofort gefunkt: "Das war wirklich Liebe auf den ersten Blick. Als er mich vom Flughafen mit seiner Familie abgeholt hat, hatte er eine Sonnenbrille auf. Dann hat er die Sonnenbrille abgezogen und da waren diese blauen Augen – und ich war direkt total verliebt." Gleich am ersten Abend hätte Valentin auch den ersten Schritt gemacht: "Er hat mich gefragt: 'Willst du mich küssen?' Er saß auf dem Sofa gegenüber von mir. Und ich so: 'Okay!'", erzählte sie weiter.

Eigentlich hatte sie eine Beziehung mit einem Tanzpartner immer vermeiden wollen – doch dann war es der Sport, der die beiden zusammenbrachte und durch das Tanzen seien Renata und Valentin auch so glücklich miteinander. Der Erfolg der beiden ist der Beweis: Der 33-Jährige führte Ella Endlich (35) 2019 ins TV-Finale. Und am Freitag tanzt Renata mit Moritz Hans um den Titel "Dancing Star" in der letzten Ausgabe der aktuellen Staffel.

