Heiße Küsse: Sylvie Meis und ihr Niclas knutschen am Strand!

Diese beiden können einfach nicht voneinander lassen! Im September 2020 gaben sich Sylvie Meis (44) und ihr Schatz Niclas Castello im italienischen Florenz ganz romantisch das Jawort. Wie happy die beiden Turteltauben miteinander sind, beweist die Beauty ab und an ihren Fans im Netz. Auch Paparazzi erwischen die Eheleute regelmäßig turtelnd. Am Beach waren Sylvie und Niclas nun ebenfalls ganz vernarrt ineinander!

In St. Tropez gönnte sich das Ehepaar einen entspannten Tag am Strand. Dort gab es nicht nur traumhaftes Wetter und kristallklares Wasser zu sehen – Sylvie und Niclas tauschten zudem auch heiße Küsse aus und kuschelten verliebt auf einer Strandliege. Die Blondine machte in einem roten Bikini wie immer eine tolle Figur und schien die Zeit mit ihrem Gatten sichtlich zu genießen.

Sylvies Sohn Damian (16) war ebenfalls mit von der Partie und hatte seine Freundin Laerke Wiktoria Wendel mit im Schlepptau. Im Juni teilte die Love Island-Moderatorin mit der Auserwählten ihres Sohnes einen süßen Schnappschuss. Offenbar wurde Damians Liebste schon warmherzig in der Familie aufgenommen.

IMP Features / ActionPress Niclas Castello und Sylvie Meis im Juni 2022

Instagram / sylviemeis Sylvie Meis im Juni 2022

Instagram / sylviemeis Laerke Wiktoria Wendel und Sylvie Meis

