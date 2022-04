Ach, muss Liebe schön sein! Im September 2020 verzückte Sylvie Meis (44) ihre Fans mit einer zuckersüßen Nachricht. Im italienischen Florenz gab die Love Island-Moderatorin ihrem Partner Niclas Castello ganz romantisch das Ja-Wort. Liebe auf den ersten Blick war es aber wohl nicht – die zwei wurden verkuppelt. Doch die beiden haben ineinander wohl ihr großes Glück gefunden. Das bewiesen Sylvie und Niclas nun abermals in Bella Italia!

Die beiden Turteltauben können in Venedig jetzt einfach nicht die Finger voneinander lassen. Niclas präsentierte in der Lagunenstadt sein neuestes Kunstwerk "CUBE" aus Gold – ein konzeptionelles Werk. Dieses kann künftig in Venedig bestaunt werden. Sylvie war bei der Enthüllung selbstredend mit von der Partie. Vor den anwesenden Paparazzi turtelten die Eheleute megahappy – Sylvie und Niclas sind augenscheinlich immer noch so verliebt wie am ersten Tag.

Die 44-Jährige hatte sich für den besonderen Anlass ordentlich in Schale geworfen. Sylvie trug ein schwarzes Oberteil im Korsett-Stil aus einer leicht transparenten Spitze. Dazu schlüpfte die Blondine in einen eng anliegenden Bleistiftrock mit Blumenmuster. Ihre blonden Haare hatte sie mit einer schwarzen Schleife nach hinten gebunden.

Anzeige

MEGA Sylvie Meis und Niclas Castello im April 2022

Anzeige

mely/MEGA Niclas Castello und Sylvie Meis in Florenz, September 2020

Anzeige

MEGA Sylvie Meis im April 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de