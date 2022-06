Weiteres Krisen-Indiz? Raúl Richters Vanessa postet Zitat

Was haben diese Worte zu bedeuten? Erst gestern heizte Vanessa Schmitt die Gerüchteküche rund um eine Liebeskrise mit ihrem Partner Raúl Richter (35) an. Die Beauty repostete nämlich ein Zitat, welches auf einen Betrug hindeutete. Außerdem betonte sie, dass es ihr momentan mental nicht gut gehe. Deshalb gönnt sie sich einen Mädelsurlaub auf Ibiza – ohne Raúl. Nun folgen aber weitere kryptische Zeilen von Vanessa!

"Glaube niemals, du würdest das Leben eines anderen kennen. Du weißt immer nur das, was er dich wissen lässt", lautete das Zitat, welches Vanessa in ihrer Instagram-Story teilte. Klingt ganz so, als hätte sie zuletzt etwas herausgefunden, womit sie gar nicht gerechnet hätte. Hat es etwas mit Raúl und ihrer Beziehung zu tun? Ihre Fans sind sich da zumindest sicher.

Sie kommentieren nämlich fleißig unter seinen sowie ihren Bildern – und bombardieren sie mit Fragen. "Hast du Vanessa betrogen?", lautet es unter Raúls aktuellstem Bild. Außerdem auffällig: Vanessa hat alle Pärchenbilder von ihrem Social-Media-Profil entfernt.

Instagram / vanessa.schmitt_ Raúl Richter und Vanessa Schmitt

Instagram / vanessa.schmitt_ Vanessa Schmitt, Model

Bieber, Tamara / ActionPress Raúl Richter und seine Freundin Vanessa Schmitt im Mai 2022

