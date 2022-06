Wie hot! Heidi Klum riskiert Nippelblitzer in Lederkorsage

Heidi Klum (49) lässt tief blicken! Die Germany's next Topmodel-Jurorin liebt es augenscheinlich, sich sexy im Netz zu präsentieren: Immer wieder teilt die Blondine freizügige Fotos und Videos mit ihren fast zehn Millionen Followern, auf denen sie gerne mal auf wenig Stoff setzt. So auch jetzt: Für einen Auftritt von Snoop Dogg (50) hüllte Heidi sich in eine heiße Ledercorsage – und gab fast den Blick auf ihre Nippel frei.

Auf Instagram teilte die 49-Jährige einen Clip, in dem sie sich zu Nicki Minaj (39) und Beyoncés (40) Hit "Feeling Myself" räkelt und wild ihre Haare schüttelt. Das Model trägt ein geschnürtes Leder-Outfit – aus der knappen Korsage blitzen fast Heidis Brustwarzen heraus. "Über letzte Nacht", schrieb sie zu dem aufreizenden Post.

Die Kommentarfunktion hat Heidi bei ihren Beiträgen zwar deaktiviert – Fans der Modelmama äußerten ihren Zuspruch aber fleißig durch zahlreiche Likes des Beitrags. In knapp vier Stunden klickten über 10.000 User auf den Gefällt-mir-Button.

ActionPress Heidi Klum in West Hollywood, Juni 2022

Instagram / heidiklum Heidi Klum im Juni 2022

Getty Images Heidi Klum bei den MTV Movie & TV Awards 2021

