Heidi Klum (48) sorgt wieder einmal für heiße Szenen. Auf Social Media zeigte das Supermodel zuletzt immer wieder seine verführerische Seite: Mal posierte Heidi oben ohne beim Sonnenaufgang, mal verschmust und nackt mit Ehemann Tom Kaulitz (32) im Bett. In einem neuen Video ist die Germany's next Topmodel-Jurorin zwar mit etwas mehr Stoff bedeckt, allerdings nicht weniger sexy unterwegs. In einem Tanzvideo schwingt sie die Hüften und erlaubt einen freien Blick auf ihren Tanga.

Auf Instagram teilte die Blondine einen Clip, in dem sie zu dem Song "Tacones Rojos" von Sebastián Yatra abgeht. Die 48-Jährige passt sich den rhythmischen Latino-Klängen an und wackelt sexy mit Po und Hüfte. Als sie dann noch ihren weiten weißen Pullover nach oben zieht, lässt sie beim Tanzen nicht nur freien Blick auf ihren nackten Bauch und Rücken – weil ihre Jogginghose ultraknapp unter der Hüfte sitzt, blitzt Heidis schwarzer Tanga hervor. Das Höschen ist in dem Video fast komplett zu sehen. "Tanz immer weiter", schrieb die Beauty zu dem heißen Beitrag.

Pünktlich zum Start ins neue Jahr hatte die TV-Bekanntheit ein Foto geteilt, auf dem noch etwas mehr Haut zu sehen ist. Vor einem Hintergrund aus Blumen posierte Heidi nur mit einem leichten Shirt. Das hatte sie aber so weit nach unten gestreift, dass ihre Brüste größtenteils zu erkennen waren.

Instagram / heidiklum Model Heidi Klum

Getty Images Heidi Klum, Model

Instagram / heidiklum Heidi Klum, Model

