Anna-Maria Ferchichi: Diesen Beauty-OPs unterzog sie sich!

Anna-Maria Ferchichi (40) steht zu ihrem eigenen Schönheitsideal. Nach der Geburt ihrer Drillinge Ende des vergangenen Jahres entschied sich die achtfache Mutter im Februar dazu, sich ihre Lipfiller entfernen zu lassen. Doch die Influencerin hat in der Vergangenheit noch weitere Schönheitseingriffe in ihrem Gesicht vornehmen lassen. Nun verriet Anna-Maria, für welche Beauty-OPs sie sich bereits unter das Messer gelegt hat.

"Ich habe einiges gemacht, muss ich dazu sagen. Ich habe meine Augenlider liften lassen mit 36, das hing dann alles so ein bisschen", plauderte die 40-Jährige in einem Interview mit Gala aus. Auch weitere Eingriffe offenbarte die Influencerin in dem Gespräch. "Ich habe meine Nase operieren lassen, meine Zähne – und das war es dann im Gesicht", erzählte Anna-Maria.

Bis auf die Filler in ihren Lippen, die sie inzwischen entfernen ließ, bereue die Ehefrau von Bushido (43) offenbar keinen ihrer Eingriffe. "Ja, ich mag große Brüste, ich mag weiße Zähne. Und ich mag das halt einfach, das ist für viele komisch", erklärte die achtfache Mutter.

