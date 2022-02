Anna-Maria Ferchichi (40) hat genug von ihrem Lipfiller. Seit der Geburt ihrer Drillinge im November des vergangenen Jahres lässt die Frau von Bushido (43) ihre Fans an ihrem Alltag als Mutter von acht Kindern teilhaben. Doch einem ihrer Follower fiel nun eine Veränderung an ihr auf – die Lippen sehen anders aus. Wie Anna-Maria daraufhin erklärte, habe sie sich von ihrem Lipfiller verabschiedet.

Nachdem die 40-Jährige ein Foto von sich und ihrem Ehemann bei ihrer abendlichen Beschäftigung in ihrer Instagram-Story geteilt hatte, wollte einer ihrer Anhänger wissen, was mit ihrem Mund sei. "Ich habe mir operativ meinen alten Lipfiller entfernen lassen", klärte die Drillingsmama auf. Es habe ihr nicht mehr gefallen, wie ihre Lippen mit dem Filler aussahen. "Also Mädels, denkt dran: Gemacht ist so was schnell, aber wenn man irgendwann den Look nicht mehr mag, ist es ein unangenehmer Weg zurück", teilte sie ihren Fans mit.

Der Weg zurück zu ihrer Figur von vor der Schwangerschaft scheint für die achtfache Mutter hingegen leichter zu sein. Anfang Februar veröffentlichte Anna-Maria einen Schnappschuss ihrer Körpermitte, auf dem kaum zu erkennen war, dass sie nur wenige Monate zuvor schwanger mit drei Babys gewesen war. "Ich war so ungeduldig mit meinem eigenen Körper nach dieser Geburt – und doch hat er mich mal wieder überrascht und stolz gemacht", freute sie sich in ihrer Instagram-Story.

Instagram / anna_maria_ferchichi Bushido und seine Frau Ann-Maria Ferchichi

Instagram / anna_maria_ferchichi Anna-Maria Ferchichi

Instagram / anna_maria_ferchichi Bushido und seine Frau Anna-Maria Ferchichi

