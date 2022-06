Deutscher Filmpreis: Das waren die schönsten Looks der Stars

Großer Starauflauf auf in Berlin. Am Freitagabend lockte die Verleihung des Deutschen Filmpreises zahlreiche Promis in die Hauptstadt Deutschlands. Für ihren Auftritt auf dem roten Teppich putzten sich die Stars und Sternchen mal wieder so richtig raus. Vom eleganten Abendkleid bis hin zum sommerlichen Dress war auch in diesem Jahr wieder alles mit dabei. Promiflash zeigt euch die schönsten Looks!

Zu den beliebtesten Farben gehörten an dem Abend eindeutig Weiß: So strahlte unter anderem Aylin Tezel (38) in einem bodenlangen Kleid in dem hellen Farbton. Vor allem der Rückenausschnitt ihrer Robe sorgte für einen Hingucker. Aber auch Alexandra Neldel (46) sowie die Sängerinnen Lary und Yvonne Catterfeld (42) entschieden sich für Outfits in Weiß.

Ebenso beliebt war offenbar die Farbe Schwarz: Matthias Schweighöfers (41) Freundin Ruby O. Fee (26) zog in ihrem stylishen Zweiteiler alle Blicke auf sich. Doch auch Marie Nasemann (33) setzte sich mit ihrem Look gekonnt in Szene. Zu ihrem schwarzen Kleid mit Beinschlitz kombinierte das Model eine pinke Tasche und sorgte so für einen Eyecatcher. Natalia Avelon (42) machte in ihrem Dress mit tiefem Ausschnitt ebenfalls eine gute Figur.

Getty Images Alexandra Neldel beim Deutschen Filmpreis

Getty Images Lary beim Deutschen Filmpreis

Getty Images Yvonne Catterfeld beim Deutschen Filmpreis

Getty Images Matthias Schweighöfer und Ruby O. Fee auf dem Deutschen Filmpreis 2022

Getty Images Marie Nasemann beim Deutschen Filmpreis

Getty Images Natalia Avelon beim Deutschen Filmpreis

