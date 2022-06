Draußen nackt posiert: Droht Laura Müller jetzt eine Strafe?

Laura Müller (21) muss offenbar rechtliche Konsequenzen fürchten! Die Influencerin ist dafür bekannt, mit ihren Reizen nicht zu geizen. Neben zahlreichen heißen Fotos im Netz posierte die Frau von Michael Wendler (50) auch schon für den Playboy und präsentierte sich dort splitterfasernackt. Doch ihre freizügige Ader wird ihr nun zum Verhängnis: Weil sie in der Öffentlichkeit hüllenlos posierte, könnte Laura nun eine Strafe drohen – sie könnte möglicherweise sogar ins Gefängnis kommen!

Wie OK! berichtet, soll die 21-Jährige für ihren OnlyFans-Account neue Bilder gemacht haben. Die nackigen Aufnahmen, bei denen wohl auch der ein oder andere Nippelblitzer zu erkennen ist, entstanden angeblich nicht im Studio, sondern in der Öffentlichkeit – und genau das ist das Problem. Denn in Florida, wo die Wendlers leben, gilt die Produktion von Nacktfotos nämlich als unsittliche Entblößung und wird geahndet. Laura droht nun eine Geldstrafe, möglicherweise sogar eine Haftstrafe von bis zu einem Jahr.

Ob Lauras nackiges Shooting in der Öffentlichkeit zur Anzeige gebracht wurde, ist nicht klar. Die Hundemama meldete sich bis dato jedenfalls nicht dazu zu Wort. Ihr letztes Lebenszeichen auf Instagram war ein Knutschfoto mit ihrem Micha anlässlich ihres zweiten Hochzeitstages.

ActionPress Laura Müller und Michael Wendler

Instagram / lauramuellerofficial Laura Müller, Model

Instagram / lauramuellerofficial Michael Wendler und Laura Müller feiern zweiten Hochzeitstag

