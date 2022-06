Er braucht viel Koffein: Chris Pratt gibt ein Baby-Update!

Chris Pratt (43) gibt einen ehrlichen Einblick in seinen Alltag als Papa! Im Dezember vergangenen Jahres verkündeten der Schauspieler und seine Frau Katherine Schwarzenegger (32), dass sie zum zweiten Mal Nachwuchs erwarten. Lyla Maria machte die zwei bereits zum allerersten Mal zu Eltern. Ende Mai erblickte schließlich Töchterchen Eloise Christina das Licht der Welt. Chris könnte kaum glücklicher sein – müde ist er aber auch!

Bei einem Red-Carpet-Interview mit Entertainment Tonight plauderte der Jurassic World-Darsteller nun ein wenig aus dem Nähkästchen – dabei kam er aus dem Schwärmen über seine Tochter gar nicht mehr raus. "Sie ist so entspannt. Tagsüber schläft sie viel. Nachts leider nicht, deswegen arbeite ich gerade an meinem Koffein-Pegel. Aber sie ist perfekt", verriet der 43-Jährige.

In der vergangenen Woche wurde in den USA der Vatertag zelebriert – an diesem Tag feierte Chris auch seinen Geburtstag. Somit stand ganz viel Entspannung, gutes Essen sowie Zeit mit seiner Gattin und ihren gemeinsamen Kids auf dem Programm. "Ich hatte insgesamt eine sehr besondere Woche", schwärmte der Guardians of the Galaxy-Star gegenüber Extra.

MB / MEGA Katherine Schwarzenegger und Chris Pratt mit ihrer Tochter Lyla, April 2022

Instagram / katherineschwarzenegger Katherine Schwarzenegger und Chris Pratt

Getty Images Chris Pratt, Schauspieler

