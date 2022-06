Nach "Elvis"-Dreharbeiten: Austin Butler war im Krankenhaus

Austin Butler (30) brach nach den Dreharbeiten zu "Elvis" körperlich zusammen. Der Schauspieler flimmert aktuell über die Kinoleinwände dieser Welt – in dem gleichnamigen Film verkörpert der Frauenschwarm den Kultmusiker Elvis Presley (✝42). Mit seiner Performance begeistert er ein Millionenpublikum. Die Rolle war aber eine Herausforderung und verlangte dem US-Amerikaner offenbar eine Menge ab. Nach den Dreharbeiten musste Austin nämlich ins Krankenhaus eingeliefert werden!

Im Interview mit Entertainment Weekly sprach Austin über seine Elvis-Rolle und verriet, dass er nach den Dreharbeiten körperlich zusammengebrochen ist. Er sei mit einem Virus ins Krankenhaus eingeliefert worden, der ähnliche Symptome wie eine Blinddarmentzündung habe. Das sei passiert, nachdem das Adrenalin vom Filmdrehen verschwunden war. "Es war kräftezehrend. Dann hat mein Körper gesagt: 'Alles klar, ich brauche eine Pause.'", erinnerte sich Austin.

Durch seine Rolle fühlt der 30-Jährige sich dem "My Way"-Interpreten heute verbunden. "Er ist jetzt ein wirklich enger Freund. [...] Ich mache seine Musik an oder schaue mir einen seiner Filme an. Es wird immer ein fester Bestandteil meines Lebens sein", ergänzte Austin.

Austin Butler im Film "Elvis"

Austin Butler, Schauspieler

Austin Butler im Juni 2022 in Toronto

