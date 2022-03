Seitdem die 13 Jahre andauernde Vormundschaft vor wenigen Monaten offiziell endete, lässt Britney Spears (40) keine Gelegenheit aus, öffentlich gegen ihre Familie zu schießen. Ihrer Schwester Jamie Lynn (30), ihrem Vater Jamie (69) und ihrer Mutter Lynne hat die Sängerin zuletzt immer wieder schwere Vorwürfe gemacht. Nun teilt die "Toxic"-Interpretin erneut gegen ihre Eltern aus und macht deutlich, dass ihre Mutter sie vor ihrem Vater hätte beschützen müssen.

Auf Instagram teilte Britney ein Meme, in dem ein Kind erklärt, dass sein mutiger Vater nur vor seiner Mutter Angst habe. Dazu schrieb sie in einem inzwischen gelöschten Statement: "Dies ist der Tag, an dem ich erkannt habe, dass meine Mutter meinem Vater Angst hätte machen sollen! Oder zumindest hätte sie versuchen sollen, sich zu kümmern! PS: Ich habe gelernt, so zu sein wie sie. [...] PPS: Wenn Mütter ihre Töchter hintergehen... Gott, mein ganzes Leben."

Britney hat in der Vergangenheit schon oft über das mehr als schwierige Verhältnis zu ihrem Vater gesprochen, der von 2008 bis 2021 offiziell ihr Vormund war. Vor Gericht erklärte sie im vergangenen Jahr sogar, dass sie oft Angst vor dem 69-Jährigen hatte. Doch auch an ihrer Mutter lässt sie kein gutes Haar mehr. Britney ist sich sogar sicher, dass die Vormundschaft von vornherein Lynnes Idee gewesen sei.

Anzeige

Getty Images Lynne Spears im September 2003

Anzeige

X 17, INC. / ActionPress Jamie und Britney Spears, 2009

Anzeige

Getty Images Britney Spears, Sängerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de