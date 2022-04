Valea Scalabrino (31) möchte sich und ihr Privatleben schützen! Die Unter uns-Darstellerin nimmt ihre Fans via Social Media auch abseits des Drehalltags mit und teilt einige ziemlich private Momente mit ihnen. Ein Gebiet ist dabei aber ein absolutes Tabuthema in Bezug auf Öffentlichkeit: ihr Liebesleben. Die Schauspielerin spricht so gut wie nie über ihre Beziehung – und das hat auch einen Grund, wie Valea Promiflash jetzt verriet: Sie möchte sich nicht angreifbar machen.

"Man muss sich dann auch für alles rechtfertigen. Ich möchte ein bisschen Privatleben für mich haben, um nicht Rede und Antwort stehen zu müssen", betonte die 31-Jährige im Gespräch mit Promiflash. Gerade in Bezug aufs Liebesleben wolle sie keine bösen Schlagzeilen über sich lesen und Gründe für Trennungen liefern müssen. "Ich habe in den 13 Jahren 'Unter uns" auch zwei Trennungen hinter mir – das hat aber niemand mitbekommen", plauderte sie aus. Aber auch abseits ihrer Beziehung gebe es Themen, die einfach nicht in die Öffentlichkeit gehören. "Es gibt Dinge, die man nicht nach außen kommunizieren möchte, die aber trotzdem da sind und einfach privat bleiben", hielt sie fest.

Genau das sei auch ein Grund, warum die gebürtige Berlinerin wohl nicht im Reality-TV zu sehen sein wird. "Privatsphäre ist wichtig und das Problem dabei ist: Man muss sich entscheiden: Gehe ich offen mit meinem Privatleben um oder behalte ich meine Privatsphäre?", schilderte sie. Im Vergleich zu ihrem Kollegen Lars Steinhöfel, der zuletzt bei Das Sommerhaus der Stars zu sehen war, sei sie deshalb eher nicht der Typ für Trashformate.

Instagram / valeascalabrino Schauspielerin Valea Scalabrino

Instagram / valeascalabrino "Unter uns"-Darstellerin Valea Scalabrino

TVNow/ Bernd Jaworek "Unter uns"-Star Valea Scalabrino

