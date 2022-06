Retro in Paris: Justin Timberlake rockt Schlaghosen-Look!

Justin Timberlake (41) wurde mit diesem Outfit zum Hingucker! Seit dieser Woche ist die Pariser Fashion Week wieder im vollen Gange. Dazu kommt die Prominenz aus aller Welt zusammen, um einen Blick auf die neuesten Kollektionen der Modeschöpfer zu erhaschen. Auch Justin reiste dafür extra nach Frankreich – seine Frau Jessica Biel (40) mit im Schlepptau. Auf einem Event posierte Justin nun im Retro-Kostüm!

Zur Modeschau der Luxusmarke Louis Vuitton erschien der "SexyBack"-Interpret in einer coolen Schlaghose – dazu kombinierte Justin ein Karo-Shirt mit rot-blauen Details sowie eine goldene Kette, die unter dem Kragen des Oberteils wunderbar zur Geltung kam. Mit einer coolen Sonnenbrille posierte er selbstsicher für die Fotografen. Seine Liebste rockte ihren Look ebenfalls – und präsentierte sich neben ihrem Gatten in einem schwarzen Fransen-Lederrock und mit coolen Biker-Heels.

Auf einem späteren Event von Dior erinnerte Justin mit seiner Garderobe ein wenig an einen Angler. Der 41-Jährige posierte in einem beigefarbenen Anorak, einer weißen Leinenhose sowie hellen Chelsea-Boots vor dem Logo der Nobelmarke – eine helle Sonnenbrille machte seinen Style komplett.

