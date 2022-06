Justin Timberlake & Jessica Biel bummeln stylish durch Paris

Justin Timberlake (41) und Jessica Biel (40) flanieren durch Paris! Der Sänger und die Schauspielerin sind bereits seit 15 Jahren zusammen und haben zwei gemeinsame Kinder. Im Mai feierte das Paar bereits seinen zehnten Hochzeitstag, trotzdem wirken die beiden nach wie vor verliebt wie am ersten Tag. Auch in der Öffentlichkeit haben die Turteltauben keine Scheu, ihre Zuneigung zu bekunden. Nun zeigten sich Justin und Jessica in stylishen Outfits beim Bummeln in Paris.

Auf neusten Bildern sieht man die beiden verliebt durch die Stadt der Liebe schlendern. Das Paar präsentierte sich dabei im legeren Streetstyle. Jessica entschied sich für ein schlichtes Outfit ganz in Beige. Sie trug eine lockere Stoffhose mit einem kurz geschnittenen Langarmshirt und komplettierte ihr Outfit mit einer schwarzen Sonnenbrille. Auch ihr Ehemann schützte seine Augen mit einem schicken Brillen-Modell vor der Sonne und kombinierte dazu ein blaues Sakko mit passender Hose und weißem Shirt. Beide wählten für ihren Stadtbummel bequeme Sneaker.

Auch nach zehn gemeinsamen Ehejahren sieht man die beiden wie hier in Paris stets glücklich zusammen. Erst Mitte Mai hatte Jessica in einem Interview mit ET das Geheimnis ihrer funktionierenden Beziehung verraten: "Man muss sich einfach weiterhin Zeit füreinander nehmen und sich gegenseitig zur Priorität machen", erklärte die 40-Jährige.

MEGA Jessica Biel und Justin Timberlake, Juni 2022 in Paris

MEGA Jessica Biel und Justin Timberlake, Juni 2022

Getty Images Justin Timberlake und Jessica Biel bei den Golden Globes 2017

